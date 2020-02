Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Samuel Umtiti ou encore Corentin Tolisso. Tous ont été formés à l’OL et côtoient aujourd’hui les sommets du football européen. Plusieurs jeunes lyonnais rêvent de suivre leurs pas. C’est le cas de Maxence Caqueret (19 ans) et Rayan Cherki (16 ans), qui font leurs débuts cette saison avec l’équipe première.

En conférence de presse ce samedi, le premier cité a évoqué sa relation avec son coéquipier, tous deux en quête de temps de jeu et en phase d’adaptation au monde professionnel. « Rayan (Cherki) ? J’ai trois ou quatre ans de plus que lui, on essaie de s’entraider pour progresser. Les anciens sont très gentils avec nous, c’est une aide précieuse ». Très appréciés par les supporters et auteurs de bonnes prestations avec l’OL, les deux jeunes joueurs pourraient prochainement être amenés à rejouer avec l’équipe première.