Après un début de saison très décevant, l’Olympique Lyonnais entend bien se rattraper cet après-midi contre Dijon. Pour la première de Rudi Garcia, les Gones sont attendus au tournant à domicile pour ce match comptant pour la dixième journée de Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais mise sur un 4-3-3 avec Anthony Lopes dans les cages. Kenny Tete, Marcelo, Jason Denayer et Fernando Marçal forment la défense tandis que Thiago Mendes, Lucas Tousart et Houssem Aouar. Enfin, le trio offensif est constitué de Maxwel Cornet, Moussa Dembélé et Martin Terrier. A noter que le jeune Rayan Cherki (16 ans) est sur le banc.

De son côté, Dijon décide de s’appuyer sur un 4-2-3-1 avec Alfred Gomis dans les cages. Mickaël Alphonse, Bruno Ecuele Manga, Nayef Aguerd et Glody Ngonda sont associés en défense. Didier Ndong et Wesley Lautoa assurent le double pivot. Seul en pointe de l’attaque, Julio Tavares est soutenu par Stephy Mavididi, Bryan Soumaré et Mounir Chouiar.

Les compositions :

Olympique Lyonnais : Lopes - Tete, Marcelo, Denayer, Marçal - Mendes, Tousart, Aouar - Cornet, Dembélé, Terrier

Dijon FCO : Gomis - Alphonse, Ecuele-Manga, Aguerd, Ngonda - Ndong, Lautoa - Mavididi, Soumaré, Chouiar - Tavares