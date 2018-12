Véritable révélation de l’Olympique Lyonnais, Ferland Mendy a pris une nouvelle dimension cette saison en intégrant l’équipe de France au mois de novembre dernier. Un nouveau statut et de bonnes performances (2 buts et 2 passes décisives en 21 matches toutes compétitions confondues) qui pourraient le pousser à rêver plus grand. Néanmoins, le défenseur de 23 ans ne veut pas se précipiter.

Fou de joie que l’OL ait tiré le FC Barcelone pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions (les 19 février et 13 mars prochains), le latéral gauche ne rêve pas forcément de jouer pour les Blaugranas. « Non, pas spécialement, je suis quelqu’un qui prend match après match, année après année. Ce qui se passera plus tard, ça se passera plus tard. Pour l’instant, je suis là », a-t-il confié dans les colonnes de L’Équipe ce samedi. Jean-Michel Aulas peut un peu respirer.