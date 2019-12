La tension est un peu redescendue depuis mardi soir et l’altercation entre les supporters et certains joueurs de l’OL. Malgré tout, cette histoire est encore bien présente dans les mémoires et les prochains rendez-vous au Groupama Stadium risquent d’être tendus. Présent en conférence de presse ce vendredi, Houssem Aouar a raconté ces moments de tensions et explique qu’il va falloir faire avec mais il appelle joueurs et supporters à garder son calme pour le bien de tout le monde.

« Antho (Lopes) et moi, on a discuté avec les supporters. Je ne peux pas vous dire le contenu. On va régler ça en famille. Parfois, il y a des moments de tension, mais on va régler ça. Il faut tous tirer dans le même sens pour le bien de l’OL. Tout le club et le vestiaire ont à cœur d’aller de l’avant avec le public, surtout à l’OL. Dans l’intérêt de tous, il va falloir aller vers l’avant. Chaque partie a ses torts, il y a de la tension en ce moment, on va rediscuter avec les supporters car c’est important. » La réception du Stade Rennais dimanche (15h, à suivre en live commenté sur Foot Mercato) se jouera sans doute dans une ambiance particulière.