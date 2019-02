C’est la bonne pioche de l’OL. Cet été, les Gones ont misé sur Jason Denayer, un élément suivi déjà depuis plusieurs saisons. Et les pensionnaires du Groupama Stadium ne se sont pas trompés. L’international belge réalise une très belle saison et s’impose déjà comme l’un des patrons de la défense lyonnaise. Invité de l’émission "OL Access" ce jeudi soir sur OLTV, l’ancien joueur de Manchester City a évoqué son intégration au sein de l’effectif chapeauté par Bruno Genesio.

« J’ai été super bien accueilli, ça m’a facilité la tâche. Le staff, tout le monde m’a aidé à m’adapter. Avec la langue c’est plus facile pour moi par rapport à l’étranger. C’est un tout qui a fait que tout se passe bien pour moi. (...) Comme j’ai fait beaucoup de clubs aussi, j’ai l’habitude par rapport à l’adaptation. Ca s’est bien passé. (...) Je parle avec tout le monde. Je suis souvent avec Moussa (Dembélé), Tanguy (Ndombélé), Ferland (Mendy). Avec tout le monde au final. On a un super groupe. Je pense que c’est l’une des forces de notre équipe ». Une équipe où il se sent bien. « Pour l’instant, je me vois bien ici. Je me sens bien, je me suis bien adapté à la vie et au foot. Tout se passe bien. Je ne me pose pas de question sur ça (son avenir) ». Denayer préfère se concentrer sur le présent. « C’est une saison qui se passe très bien. Mais elle n’est pas encore finie. Je préfère encore attendre (avant de faire le bilan »).