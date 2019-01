Sous contrat jusqu’en juin prochain à l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio n’a pas encore prolongé son contrat. Interrogé par OLTV, son président Jean-Michel Aulas a dit tout le bien qu’il pensait de son coach et a évoqué le dossier de cette fameuse prolongation de contrat.

« Ce ne serait pas une bonne solution d’attaquer la discussion dès maintenant. Ce serait une trop forte pression par rapport aux objectifs. Mon plus grand souhait est que Bruno réussisse à l’OL. Il progresse. Il y a une grande confiance entre lui et moi. On va se mettre au travail pour que les objectifs soient atteints… Qu’est-ce qu’un grand entraîneur ? Pour moi, c’est un coach qui correspond à l’ADN et à la configuration du club. La relation avec les joueurs et celle avec les dirigeants sont deux critères primordiaux et Bruno répond à cela. » Avant de préciser : « une prolongation de Bruno ? Je pense qu’il ne faut pas précipiter les choses… Regardez Rudi Garcia à Marseille. On verra en fin de saison ».