Titulaire face au Stade Rennais le week-end dernier (0-1, 18e journée de Ligue 1), Jeff Reine-Adélaïde n’a pas pu terminer la rencontre, la faute à une blessure au genou. L’Olympique Lyonnais craignait alors le pire, et le club rhodanien a officialisé la mauvaise nouvelles quelques heures après le match. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, l’international Espoirs français ne rejouera pas cette saison, tout comme Memphis Depay, victime de la même blessure au genou gauche.

Quatre jours après la rencontre, l’ancien joueur d’Angers a donc été opéré, et tout s’est bien passé, comme l’a expliqué le principal concerné sur son compte Twitter. « Well done !! Tout s’est déroulé... Je tiens à remercier le Dr. Sonnery-Cottet, le personnel de la clinique et mon club. Merci à vous pour vos messages de soutien. Je sors de cette journée grandi, apaisé et rempli de détermination », a écrit le joueur âgé de 21 ans, le tout accompagné d’une photo. Auteur de 20 apparitions sous le maillot lyonnais (pour 3 buts), Jeff Reine-Adélaïde va désormais devoir attendre de nombreux mois pour retrouver les terrains.