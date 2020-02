Vainqueur du FC Metz vendredi soir (2-0, 26e journée de Ligue 1), l’Olympique Lyonnais a préparé de la meilleure des manières son huitième de finale aller de Ligue des Champions contre la Juventus (mercredi à 21h, à suivre en direct sur notre site). Un choc au Groupama Stadium très attendu sur lequel est revenu Marcelo dans un entretien accordé à Téléfoot. Et le défenseur brésilien pense que l’OL peut faire quelque chose.

« Lyon est un grand club, et un grand club joue les grandes compétitions. Un match contre la Juventus, c’est un grand match. La vérité, c’est que la Juventus est le favori. Je pense que Lyon est très fort aussi. On a déjà joué contre Manchester City ici, on a gagné. Le FC Barcelone chez nous, on a fait 0-0. C’est possible. Si on fait un bon match, avec de la concentration et du caractère, c’est sûr qu’on peut gagner », a lâché le défenseur des Gones hier. Réponse mercredi soir...