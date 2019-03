Entré en jeu à la 68e minute du match entre les Pays-Bas et la Biélorussie jeudi dernier (4-0), Kenny Tete avait dû sortir une minute plus tard, laissant ses coéquipiers finir la rencontre à 10 (les trois changements avaient déjà été faits). Le Batave a été victime d’un claquage à la cuisse droite, et a été remplacé par Hans Hateboer pour le prochain match de la sélection Oranje (demain soir contre l’Allemagne).

Selon le Progrès, Tete pourrait même manquer un mois de compétition. Une bien mauvaise nouvelle pour l’Olympique Lyonnais, qui s’apprête à entrer dans le sprint final en championnat pour tenter de décrocher la 2e place (l’OL est actuellement 3e) et remporter la Coupe de France (les Gones affronteront Rennes le 2 avril en demi-finale).