Mardi soir, l’Olympique Lyonnais a résisté aux assauts du FC Barcelone lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions (0-0). Seulement, c’est un autre sujet qui commence à faire polémique en Catalogne, puisqu’un groupe de supporters du FC Barcelone a accédé au parcage visiteur alors qu’ils sont interdits de Camp Nou. Ces derniers auraient proféré des menaces et craqué des fumigènes selon L’Equipe.

C’est pourquoi le FC Barcelone a communiqué à ce sujet mercredi. « La police catalane et la préfecture de Lyon ont détecté la présence en ville d’un groupe d’environ 20 fans radicaux, qui avaient voyagé par leurs propres moyens, en dehors du déplacement organisé par le club et sans billets pour le match », avant d’ajouter qu’ils souhaitent envoyer une plainte formelle à l’UEFA, reprochant à la préfecture du Rhône d’avoir laissé pénétrer ces supporters dans l’enceinte alors que le FC Barcelone et l’UEFA s’y opposaient. Toujours selon le média français, l’OL n’a rien à craindre de l’instance européenne dans ce sujet.