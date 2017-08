C’est presque une déclaration d’amour. Hier en conférence de presse, Bruno Genesio s’est montré élogieux envers Maxwel Cornet, le jeune attaquant de l’OL, courtisé par le Borussia Dortmund. « Maxwel Cornet fait beaucoup d’efforts. On est très dur avec lui. Il n’a que 20 ans et a marqué 10 buts l’an dernier quand même. Maxwel est un joueur important de l’effectif. Je le considère et je l’aime beaucoup. C’est sûr que si on était amené à le perdre, ce serait dur pour nous ».

Selon Reviersport, le Borussia Dortmund est en tout cas toujours très intéressé. Mieux, le média allemand explique que Cornet est bel et bien le choix numéro 1 du BVB en cas de départ d’Ousmane Dembélé. L’OL peut donc se préparer à une offensive dans les prochains jours.