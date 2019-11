Ce soir, l’Olympique Lyonnais a plié face au Zenit en s’inclinant 2-0. Un résultat décevant pour les Gones qui sont désormais en ballottage défavorable alors qu’ils avaient l’occasion de se qualifier dès ce soir. Après la rencontre, en conférence de presse, Rudi Garcia n’a pas pu cacher sa déception. Le technicien lyonnais a cependant évité de sombrer dans le négativisme et espère un petit coup de main venant de Benfica (score final 2-2). « On se devait de faire mieux, on n’a pas su le faire donc c’est vraiment dommageable. Après, rien n’est terminé, il va rester un dernier match et on est supporters du Benfica ce soir (contre le RB Leipzig ndlr) et sur le prochain match » a lâché le technicien français.

Désormais, Lyon devra s’imposer face à Leipzig pour espérer rallier le tour suivant et surtout proposer un contenu bien plus solide : « ce qui est certain, c’est qu’il faudra battre Leipzig, qui est la meilleure équipe du groupe selon moi. Si on ne pouvait pas gagner, il aurait au moins fallu revenir avec un match nul, mais on n’a pas été capables de ça non plus. On a trouvé une équipe russe comme on la connaissait, solide derrière et qui joue aussi sur les coups de pied arrêtés et les attaques rapides. Ce qui m’a déplu, c’est qu’en première période on a manqué de sang-froid. Quand on a récupéré des ballons, on les a perdus peut-être trop rapidement. La première période n’est pas suffisante, pas avec les joueurs qu’on a. En seconde, c’était beaucoup mieux. Pendant 15 minutes, on a enfin pesé sur le match, mais on a été trop stéréotypés. »