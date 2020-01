L’Olympique Lyonnais a bien commencé l’année 2020. Jason Denayer (24 ans), capitaine des Gones, a expliqué en conférence de presse quelle était selon lui la raison de ce déclic après une première partie de saison très compliquée.

« On s’est tous bien vidé la tête pendant les vacances et on est bien revenu. On a commencé l’année par une très belle victoire (7-0 contre Bourg-Péronnas en Coupe de France). Après, on a enchaîné. Le déclic est parti de la reprise. (...) Ça fait toujours plaisir de gagner et de se qualifier, c’est positif, ça nous pousse à continuer pour poursuivre la dynamique. On devait trouver la manière de jouer ensemble, de donner le meilleur de nous-même, on commence à la trouver », a-t-il indiqué.