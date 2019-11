Avant d’affronter le Zenit Saint-Pétersbourg en Ligue des Champions (mercredi à 18h55, à suivre en direct sur notre site), l’Olympique Lyonnais s’est imposé en Ligue 1 contre l’OGC Nice (2-1, 14e journée). Un match durant lequel Léo Dubois, arrivé cet été en provenance du FC Nantes, a été à son avantage puisqu’il a reçu un 6,5 de la part de notre rédaction. Auteur de sa cinquième victoire de la saison en championnat, le club rhodanien doit désormais enchaîner pour revenir en haut du tableau. Au micro de BeIn Sports, le latéral droit est justement revenu sur l’objectif des Gones. Et l’international français sait que tout va se jouer sur la régularité.

« Nos objectifs, tout le monde en est conscient ici. On a besoin d’aller chercher cette deuxième place. Aujourd’hui, on n’y est pas mais on fera les comptes en fin de saison. On est mieux mais maintenant, il faut afficher de la régularité. On sait qu’en Ligue 1, avec la régularité des résultats, on peut faire des bonds au classement donc à nous d’être performant et on verra ce qu’il se passera », a analysé le joueur de 25 ans, qui a déjà disputé quinze rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot lyonnais. Cela passera donc par un succès contre Strasbourg le week-end prochain, et ensuite contre le LOSC et Nîmes.