Demain soir, l’Olympique Lyonnais va affronter le LOSC pour le compte de la 16ème journée de Ligue 1 Conforama (match à suivre en direct en live commenté sur notre site). Les Gones veulent tenter d’acquérir un nouveau succès au Groupama Stadium.

Pour cette rencontre, Rudi Garcia devra faire sans Léo Dubois, blessé et d’ores et déjà forfait. Même chose pour Tatarusanu (douleurs au dos) et Marçal (suspendu). Absents les derniers matches, Memphis Depay, Thiago Mendes et Houssem Aouar étaient présents à l’entraînement organisé lundi en fin d’après-midi. Ils retrouvent également le groupe de 18 joueurs convoqués pour le match face aux Dogues.

Le groupe lyonnais :

Lopes, Racioppi, Rafael, Tete, Marcelo, Denayer, Andersen, Koné, Tousart, Thiago Mendes, Caqueret, Aouar, Reine-Adelaïde, Terrier, Traoré, Memphis, Dembélé, Cornet.