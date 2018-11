« Maxwel Cornet n’est pas le seul joueur fort dans cette équipe, même si je suis impressionné par son talent ». Face à la presse, le manager de Manchester City Pep Guardiola s’est dit impressionné par la prestation de Maxwel Cornet contre les Citizens mardi (2-2, 5e journée de Ligue des Champions). L’attaquant de l’Olympique Lyonnais, présent en conférence de presse ce jeudi, a réagi à ces compliments.

« C’est très très flatteur d’entendre et de lire ce genre de propos de la part d’un des plus grands entraîneurs au Monde. Il faut continuer à travailler. Il y en aura peut-être d’autres à l’avenir. Mes proches m’en ont parlé. Mais ce n’est qu’un match », a-t-il confié avant de poursuivre. « Je ne fais pas attention à ça, j’entends, je vois les réseaux sociaux, j’essaie de faire abstraction et de continuer à travailler. Quand ça ira un peu moins bien, certains seront là pour le faire comprendre. Il ne faut pas s’enflammer », a-t-il conclu.