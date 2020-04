À 23 ans, Moussa Dembélé est l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération. Dans la lumière, le footballeur, courtisé par les meilleurs clubs européens, garde néanmoins les pieds sur terre, lui qui est d’un naturel plutôt discret. Mais le joueur de l’Olympique Lyonnais est aussi un homme au grand cœur. Lors de l’été 2018, il s’est rendu au Mali, dans le village natal de son père. À cette époque, l’un de ses proches lui a expliqué les conditions difficiles dans lesquelles les habitants devaient se déplacer afin de consulter et d’avoir un diagnostic. Voyant cela, l’ancien joueur du Celtic n’a écouté que son cœur et a pris la décision d’ouvrir un hôpital dans son village, où il vient passer quelques jours chaque année.

Et le 3 juillet 2019, Moussa Dembélé s’est rendu au Mali afin d’inaugurer la maternité dont il a fait don au village de Kobiri, dans la province de Gangaran (voir vidéo). Un lieu sanitaire où il y a déjà eu 95 naissances jusqu’à présent et qui a changé la vie des habitants de 17 villages aux alentours. Mais ceci n’est que la première pierre d’un projet bien plus vaste et qui tient particulièrement à cœur au footballeur lyonnais. La prochaine étape sera d’investir dans des ambulances afin d’aider et de faciliter le transport des malades. Enfin, avec la pandémie de coronavirus, Moussa Dembélé a de nouveau fait preuve de générosité, lui qui a notamment fait don de gels hydrocalcooliques, de gants et de masques pour l’hôpital du village. Loin des terrains, Moussa Dembélé prouve qui’il est un homme et un footballeur au grand cœur.