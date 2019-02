Le 19 février prochain, l’Olympique Lyonnais affrontera le FC Barcelone au Groupama Stadium pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des Champions (match commenté en direct sur notre site). A cette occasion, les Gones devront gérer le danger Lionel Messi. Et pour le défenseur rhodanien Rafael, voici quelle serait la bonne recette pour empêcher l’Argentin de faire mal à l’OL.

« Messi est l’un des joueurs inarrêtables du football. La stratégie, c’est qu’un joueur ne suffit pas (pour le marquer). Il faut que plusieurs joueurs soient attentifs. C’est impossible de le laisser dribbler pendant 90 minutes. Mais attention car le Barça, ce n’est pas que Messi, » a-t-il déclaré à Esporte Interativo.

