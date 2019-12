Présent en conférence de presse ce lundi avant la rencontre de demain entre l’Olympique Lyonnais et le RB Leipzig (rencontre à suivre sur notre live commenté), Rudi Garcia a fait le point sur les absences pour cette confrontation. Si contre Nîmes on a pu voir Maxence Caqueret et Melvin Bard, et précédemment Rayan Cherki et Amine Gouri, il est peu probable de voir un jeune de l’OL ce mardi soir. Le groupe convoqué l’a d’ailleurs confirmé