Jeudi, les joueurs de l’Olympique Lyonnais ont repris le chemin de l’entraînement sous les ordres de Sylvinho. Carnet à la main, le nouvel homme fort des Gones était plutôt resté en retrait lors des premières séances. Mais ce lundi, le Brésilien a pris les choses en main à l’occasion du stage à Tignes. Présent aux côtés des défenseurs sur la première partie de la séance, il a ensuite donné de la voix (en français, en anglais et en portugais) lors d’une opposition entre deux équipes.

« Jouez », a-t-il régulièrement demandé à ses joueurs. Des joueurs, qu’il a souvent encouragé lâchant des "super" et à qui il a aussi demandé de mettre de l’agressivité et de l’intensité. On l’a aussi beaucoup vu communiquer avec son staff, notamment avec le préparateur physique Antonin Da Fonseca. Tout doucement, Sylvinho est en train de poser sa patte sur l’effectif lyonnais.Cela n’a pas échappé à Juninho qui n’a pas raté une miette de la séance. Les deux hommes ont d’ailleurs longuement échangé en fin de séance.

