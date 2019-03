Battu par l’AS Monaco le week-end dernier (0-2), l’Olympique Lyonnais voulait se racheter ce dimanche après-midi lors de la réception du Toulouse FC (27e journée de Ligue 1). Et au Groupama Stadium, le club rhodanien n’a laissé aucune chance au Téfécé, avec une victoire 5-1. Après la rencontre, Léo Dubois a cependant expliqué qu’il ne fallait pas s’enflammer.

« On est contents de notre prestation, mais il ne faut pas s’enflammer parce qu’on sait qu’ici, ça va très vite. On peut nous encenser comme on peut nous descendre... Le principal, c’est de rester cohérents, de rester concentrés sur nos objectifs de fin de saison et on fera les comptes à la fin », a déclaré le latéral lyonnais au micro de BeIn Sports.