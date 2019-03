La 27e journée de Ligue 1 se poursuit aujourd’hui avec un duel entre l’Olympique Lyonnais et le Toulouse FC. A domicile, les Gones s’articulent en 4-2-3-1 avec Anthony Lopes dans les cages. Léo Dubois, Marcelo, Jason Denayer et Ferland Mendy forment la ligne défensive tandis que Tanguy Ndombele et Lucas Tousart forment le double pivot. Seul en pointe, Moussa Dembélé peut compter sur Bertrand Traoré, Nabil Fekir et Memphis Depay pour l’alimenter en ballons.

Pour prendre la mesure de son adversaire, Toulouse présente un système en 4-5-1 avec Baptiste Reynet dans les cages. Kelvin Amian, Christopher Jullien, Gen Shoji et Issiaga Sylla prennent place en défense. Ibrahim Sangaré, Kalidou Sidibé et Yannick Cahuzac se retrouvent dans le cœur du jeu derrière Matthieu Dossevi et Max-Alain Gradel. Enfin, Corentin Jean évolue en pointe de l’attaque des Pitchounes.

Les compositions :

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy - Ndombele, Tousart - Traoré, Fekir, Depay - Dembele

Toulouse FC : Reynet - Amian, Jullien, Shoji, Sylla - Sangaré, Sidibé, Cahuzac - Dossevi, Jean, Gradel