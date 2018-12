Mercredi soir, l’Olympique de Marseille a chuté à domicile contre Strasbourg en Coupe de la Ligue BKT (1-1, 4-2 aux tirs au but). Une élimination amère pour les Phocéens, eux qui ont dominé les débats et qui ont notamment manqué un penalty, par l’intermédiaire de Dimitri Payet (qui a également manqué son tir au but). Frustrant pour l’OM, qui se retrouve englué dans la crise, incapable de remporter le moindre match depuis le 25 novembre dernier et un succès à Amiens (3-1). En zone mixte après la rencontre, Adil Rami est revenu sur cette nouvelle contre-performance, des propos relayés par RMC.

« On est loin du compte. Il va falloir se préparer mentalement à être critiqué et chahuté. Cela fait partie de la vie d’un footballeur. Il va falloir se servir de ça et essayer de faire mieux. De toute façon, on ne peut pas faire pire. Mais j’ai confiance en mes coéquipiers. Ça peut paraître paradoxale mais je reste positif », a ainsi déclaré le défenseur international à l’issue de la rencontre. A noter que l’OM se déplacera à Angers samedi soir (21h00).