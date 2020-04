Arrivé cet été en prêt de Villarreal, le défenseur espagnol Alvaro Gonzalez (30 ans) s’est vite acclimaté à la Ligue 1 et à l’Olympique de Marseille. Si bien que le compère de Duje Caleta-Car dans l’axe de la défense phocéenne va prolonger l’aventure un peu plus longtemps. Interrogé par La Grada, il estime son passage à l’OM comme le meilleur de sa carrière.

« Est-ce que c’est le meilleur moment de ma carrière ? Je crois, oui. Je viens d’avoir 30 ans, je suis plus mature, je connais mes forces et mes faiblesses. Je sais vraiment à quoi je joue, ce qui me permet de mieux performer sur le terrain. Et en plus de ça, je me sens très bien physiquement. » Le club phocéen aura bien besoin de son roc espagnol pour la reprise du championnat et la saison prochaine.