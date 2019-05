Si l’Olympique de Marseille vient de résoudre son premier dossier chaud du mercato en nommant André Villas-Boas nouvel entraîneur de l’équipe première, l’état-major phocéen a aussi d’autres chantiers. À commencer par la formation, où Jean-Luc Cassini devrait quitter le club à la fin de son contrat et pourrait être remplacé par Stéphane Roche. Andoni Zubizarreta en a dit un peu plus sur le projet marseillais.

« On est en train de travailler sur le projet de la formation, on réfléchit, on arrive aux dernières conclusions, on vous présentera ce qu’on va faire quand on y sera arrivé. On a développé pendant 2 ans beaucoup de chose en formation, on a produit des éléments très intéressants autour des infrastructures, de la philosophie de l’équipe de N2, on a pris un risque parce qu’on a été en difficulté jusqu’à la dernière minute. Mais les jeunes ont été capables d’être compétitifs. Certains clubs ont pris des décisions extrêmes, pas nous, et la semaine prochaine on aura des réponses à vous apporter du point de vue de la formation », a expliqué le dirigeant espagnol, balayant les rumeurs de suppression de l’équipe réserve.