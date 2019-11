Arrivé en 2016 à l’Olympique de Marseille en qualité de directeur sportif, Andoni Zubizarreta (58 ans) peine à convaincre sur la Canebière. Depuis son intronisation, l’ancien gardien de but ne s’est pas fait remarquer en réalisant des coups sur le mercato, ce pour quoi Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt lui avaient donné les clés du sportif. Son entente avec Rudi Garcia était loin d’être idyllique mais la nomination d’André Villas-Boas et le bon début de saison des Olympiens semblent lui sauver sa place pour le moment.

Discret dans les médias, l’Espagnol l’est tout autant au quotidien dans la gestion du club. Et cela ne plaît pas à tout le monde. Dans les colonnes de La Provence, un agent lui reproche son manque de réaction dans certains dossiers : « Les échanges ne sont jamais houleux. Mais il ne faut pas être pressé ! Je ne comprends pas pourquoi il met autant de temps à régler certains dossiers. » Le principal intéressé appréciera.