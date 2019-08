Pour la première journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille reçoit le Stade de Reims, samedi (17h30) à l’Orange Vélodrome. Avant cette rencontre, André Villas-Boas, l’entraîneur olympien, a fait le point sur l’état de santé de ses troupes.

« Luiz Gustavo est déjà prêt à rejouer, il a repris mardi avec le groupe. Maxime Lopez a eu une petite blessure, il a une petite chance d’être dans le groupe, c’est un petit risque, à voir. Florian (Thauvin) sera de retour pour Nice, pas avant, a indiqué le coach portugais en conférence de presse. Benedetto, on va voir, il a fait une partie de l’entraînement avec nous. Le problème c’est qu’il n’a pas de préparation normale derrière lui, il n’est pas prêt à entrer pour faire la différence, on va voir avec lui. Sa qualité est indiscutable mais on doit discuter, on doit voir. Il n’est pas prêt comme les autres. »

