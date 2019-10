Depuis deux journées, l’Olympique de Marseille fait jouer Lucas Perrin, jeune du centre de formation. Et cela pour deux raisons : André Villas-Boas compte sur les jeunes, mais aussi parce qu’avec les absences de Kamara (suspendu) et d’Alvaro Gonzalez (blessé), il ne lui reste plus beaucoup de choix. Mais il semble en être content.

« Lucas (Perrin, ndlr) a fait un très grand match contre Rennes. C’est la confirmation finale qu’il peut jouer, qu’il a le niveau Ligue 1, donc nous on n’a plus peur de le mettre dans un match. Pour Lucas (Perrin) l’opportunité était là, il a très bien joué. La différence entre CFA et Ligue 1 est trop grande, mais comme il s’entraine avec nous, il était prêt. J’espère que ça va donner un peu d’espoir aux jeunes de la formation, ça ne veut pas dire que ça va être toujours comme ça. On a plusieurs jeunes dans le vestiaire, on a une règle quand ils jouent leur premier match ils restent avec nous », a expliqué AVB devant la presse ce mercredi.

