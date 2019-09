Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé à Monaco sur le score de quatre buts à trois. Lors de cette rencontre, Valère Germain était titularisé suite au forfait de Sakai, qui faisait redescendre Bouna Sarr au poste de latéral droit. André Villas-Boas était très content de son attaquant au but et aux deux passes décisives.

« Il faut un mot pour Valère aussi. Il a fait un très bon match, on a pris la décision pour Sakai ce matin. Bouna a joué bien défenseur droit. Valère a été fait un match extraordinaire, grande aide pour l’équipe. Et pour son but contre son ex-équipe », a lâché AVB en conférence de presse.

