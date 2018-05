Lyon est ce soir le théâtre de la finale de l’UEFA Europa League 2018, qui oppose les premiers vainqueurs des deux plus grandes compétitions de clubs européennes sous leur forme actuelle. L’Atlético de Madrid a remporté en 2010 la première édition de la Ligue Europa, alors que l’Olympique de Marseille a fait de même avec la Ligue des Champions, en 1993.

Pour cette dixième finale de Ligue Europa - 48e finale de C3 - Rudi Garcia ne déroge pas à son 4-2-3-1. Si dans les buts Steve Mandanda récupère la place de titulaire à Pelé, Bouna Sarr suppléé Hiroki Sakai sur le côté droit de la défense, alors que le duo Rami-Luiz Gustavo est confirmé dans l’axe, tout comme Amavi sur le côté gauche. Au milieu, Zambo Anguissa et Sanson seront chargés d’évoluer devant la défense, alors que le trio Thauvin-Payet-Ocampos tentera d’amener vitesse et folie et d’abreuver Valère Germain en bons ballons. En face, Diego Simeone, suspendu, qui suivra la rencontre depuis les tribunes, propose un 4-4-2. Le mur Oblak est aligné dans le but, avec une défense composée de Vrsaljko, rapidement expulsé en demi-finale aller face à Arsenal, Gimenez, Godin et Lucas Hernandez. Au milieu, le quatuor Correa, Gabi, Koke, Saul est aligné, alors que c’est le duo Diego Costa-Griezmann qui est titularisé aux avant-postes, Kevin Gameiro débutant sur le banc.

Les compositions d’équipes :

Olympique de Marseille : Mandanda - Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Amavi - Sanson, Zambo Anguissa - Thauvin, Payet, Ocampos - Germain

Atlético de Madrid : Oblak - Vrsaljko, Gimenez, Godin, L.Hernandez - Gabi, Correa, Koke, Saul - Griezmann, Diego Costa