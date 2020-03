Le buteur de l’Olympique de Marseille Dario Benedetto (29 ans) s’est confié ce mercredi à l’antenne d’ESPN en Argentine. Le goleador a notamment évoqué la rivalité entre l’OM et le Paris SG. Pipa a d’ailleurs révélé que, pour s’éviter des problèmes avec ses supporters, il ne parlait qu’à trois joueurs parisiens.

« Ce n’est pas comme Boca-River, mais il y a une grosse rivalité. On accepte que je parle avec les Argentins Icardi, Paredes et Di Maria, avec qui j’ai joué en sélection. C’est tout ! Après, je peux avoir des problèmes parce que la rivalité est grande et la passion des supporters ici est énorme, semblable à celle des Argentins », a-t-il expliqué. Qui a dit que le classique était mort ?