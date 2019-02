Match de clôture de la 18e journée de Ligue 1, Marseille-Bordeaux a été reporté à aujourd’hui. Les deux formations se confrontent dans un stade Orange-Vélodrome à huis clos. Dans ce contexte particulier, l’Olympique de Marseille doit composer avec plusieurs blessures et forfaits et propose un 3-5-2 avec Steve Mandanda dans les buts. La charnière défensive est composée d’Hiroki Sakai, Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara tandis que Bouna Sarr et Jordan Amavi évoluent en pistons. L’entrejeu est occupé par Maxime Lopez, Morgan Sanson et Lucas Ocampos. Enfin, Valére Germain et Clinton N’Jie forment le duo d’attaque.

En face, les Girondins de Bordeaux présentent une composition plus traditionnelle en 4-3-3 avec Benoît Costil dans les cages. Le portier international français est accompagné par Sergi Palencia, Jules Koundé, Pablo et Maxime Poundjé en défense. Situé en tant que sentinelle, Otavio est épaulé par Jaroslav Plasil et Younousse Sankharé. Jimmy Briand, Samuel Kalu et Andreas Cornelius forment le trio offensif.

Les compositions :

Olympique de Marseille : Mandanda - Sakai, Caleta-Car, Kamara - Sarr, Lopez, Sanson, Ocampos, Amavi - Germain, N’Jie

Bordeaux : Costil - Palencia, Koundé, Pablo, Poundjé - Plasil, Otavio, Sankharé - Briand, Kalu, Cornelius