Álvaro González (29 ans) a été la première recrue de l’Olympique de Marseille durant le mercato estival. Pour ses débuts en Ligue 1, le défenseur espagnol rassure depuis sa titularisation face à Nantes (2e journée), au point de mettre Duje Ćaleta-Car sur le banc. Avant son arrivée, l’ancien joueur de Villareal aurait pris quelques renseignements auprès d’un certain César Azpilicueta, passé par l’OM entre 2010 et 2012 comme le rapporte la Provence.

« Santi Cazorla m’a contacté pour me demander comment était le club, la ville, par rapport au possible transfert d’Alvaro à l’OM car ils jouaient ensemble à Villarreal. Après, je lui ai téléphoné directement quand il a signé pour le féliciter et lui dire que s’il avait besoin de quoi que ce soit, il pouvait m’appeler. Je lui ai parlé de l’ambiance, je lui ai raconté mes expériences et mes souvenirs. C’est un joueur avec une grosse expérience en Liga, et il a la grinta ! », a expliqué le capitaine de Chelsea.

