Ils sont les deux principaux atouts offensifs de l’Olympique de Marseille, en l’absence de Florian Thauvin. Le week-end dernier face à Nîmes, le Réunionnais a notamment offert un sacré caviar à l’ancien de Boca. Présent en conférence de presse, Dario Benedetto s’est exprimé sur le Français, qu’il n’a pas hésité à encenser.

« Dim est un joueur très important pour nous. C’est le joueur que j’essaye de chercher via mes appels pour qu’il me lâche une passe décisive. Je comprends ce qu’on me dit, j’apprends, je me fais comprendre même si on ne dirait pas (sourire). J’ai une grande relation avec lui et c’est un excellent joueur », a confié El Pipa. Les deux hommes sont en tout cas bien parti pour mener l’OM à une qualification en Ligue des Champions !