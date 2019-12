L’Olympique de Marseille reçoit les Girondins de Bordeaux en clôture de la 17e journée de Ligue 1 (21h, un match à suivre en direct sur notre site). L’occasion de relancer le suspense sur le podium de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain, seul leader. Comme annoncé il y a peu, Darío Benedetto, recrue estivale de l’OM, mais surtout le numéro 9 du club, est bel et bien forfait pour cette affiche.

C’est ce qu’a confirmé André Villas-Boas, l’entraîneur du club phocéen, avant la rencontre. « Il a eu une grosse contracture hier à l’entraînement et on a décidé de ne pas l’utiliser. On ne voulait pas que ça soit pire en vue de Metz et Nîmes », a expliqué le technicien portugais au micro de BeIn Sports, qui a pris la décision de titulariser Valère Germain à la pointe de l’attaque marseillaise pour remplacer l’Argentin.