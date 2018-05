Ancien joueur de l’OM et joueur incontournable de la dernière épopée marseillaise en Coupe de l’UEFA en 2004, Didier Drogba reste un supporter invetéré du club phocéen. Sur son compte twitter, l’ancienne star de Chelsea a posté une vidéo où on l’entend en fusion sur le but de Rolando, synonyme de qualification pour la finale de la Ligue Europa.

C’est pas du liiiiiiiive caaaaa ?!?!?!? @OM_Officiel aller faut tenir encore 5min pic.twitter.com/RveZbEWMBz — Didier Drogba (@didierdrogba) 3 mai 2018