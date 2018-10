En difficulté dans le groupe H de la Ligue Europa, l’Olympique de Marseille voulait se relancer ce soir avec la réception de la Lazio. Sur sa pelouse de l’Orange Vélodrome, le club phocéen s’est finalement incliné (1-3). Au coup de sifflet final, Dimitri Payet et Adil Rami ont échangé quelques mots sur un fait de jeu. Un échange tendu, filmé par les caméras de RMC Sport, mais le capitaine de l’OM a tenu à éteindre le début d’incendie dans les couloirs du stade.

« On n’est pas d’accord sur un fait de jeu, c’est arrivé, ça arrivera encore. Rien d’alarmant, on s’est dit les choses comme on l’a toujours fait depuis un an et demi qu’on est ensemble. (...) On en parle sur le terrain, on en parle après. On essaye de trouver la meilleure solution pour que ça ne se répète pas », a déclaré l’international français au micro de RMC Sport. Fin de l’histoire.