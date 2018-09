Étincelant face à Guingamp, Dimitri Payet a été élu homme du match par la rédaction FM. Avec une passe décisive et surtout un but sublime en reprise de volée, il faut dire que la performance de l’international tricolore a été complète. Forcément en zone mixte, Payet il n’a pas manqué de raconter son but incroyable aux journalistes présents sur place.