Finaliste malheureux de la Coupe d’Asie des Nations aux Émirats Arabes Unis avec le Japon, Hiroki Sakai (28 ans) a découvert Mario Balotelli (28 ans) à son retour à l’Olympique de Marseille. Une jolie rencontre pour le Nippon.

« Mario est venu vers moi le 1er jour, on a discuté très tranquillement, il est plus gentil que ce que vous pensez. On va communiquer encore plus pour bien s’entendre sur le terrain », a-t-il glissé ce jeudi en conférence de presse.