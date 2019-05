Le nom d’André Villas-Boas revient avec insistance du côté de l’OM. Le Portugais est en discussions avec le club français et certaines informations ont déjà filtré. Il se serait mis d’accord pour un contrat de deux ans et toucherait un salaire mirobolant de 600 000 euros par mois, soit presque deux fois plus que Rudi Garcia. Invité à s’exprimer sur ce sujet par RMC, Jacques-Henri Eyraud n’a rien voulu confirmer, ni infirmer les dernières rumeurs sur le dossier de l’entraîneur de l’Olympique de Marseille.

« Je ne confirme aucune information sur ce sujet. Il faut être patient. On a envie de travailler dans la sérénité autant que possible pour trouver la personnalité, le talent et l’expertise qui nous amèneront encore plus haut. Tant qu’on ne s’est pas mis d’accord avec qui que ce soit, on ne fera pas de commentaire. Si vous saviez le nombre entraîneurs qui nous ont sollicités, vous seriez bien surpris par leur nombre mais aussi par leur nom. » Le mystère demeure.