Présent en conférence de presse mercredi avant le dernier match de la saison contre Montpellier (victoire 1-0 de l’Olympique de Marseille, vendredi soir), Rudi Garcia a officialisé son départ du club phocéen. L’entraîneur français quittant donc le navire, la formation olympienne doit désormais trouver son remplaçant. Rapidement, le nom de Gabriel Heinze a été associé à l’OM, mais l’ancien défenseur argentin ne devrait pas s’asseoir sur le banc. Et au lendemain de l’annonce de Garcia, un autre technicien a fait un appel du pied au club français : André Villas-Boas.

« J’ai déjà été en contact avec Marseille en 2013 avant que je finisse par aller au Zenit Saint-Pétersbourg. C’est l’un des plus grands clubs d’Europe, avec beaucoup de prestige, un club qui a gagné la Ligue des Champions. C’est évidemment quelque chose qui pourrait m’intéresser. Ils viennent juste de prendre leur décision au sujet de Rudi Garcia. Le club est entre de bonnes mains avec Andoni Zubizarreta que je connais très bien, bien sûr. S’ils me sollicitent, on se rencontrera bien sûr et il pourrait y avoir une possibilité », avait tout simplement lâché le technicien portugais jeudi concernant ce poste d’entraîneur.

Une réunion à Monaco entre Villas-Boas, Zubizarreta et Eyraud

Dernièrement, L’Equipe affirmait même qu’Andoni Zubizarreta, le directeur sportif du club, était optimiste concernant l’arrivée de l’ancien entraîneur du Zenit ou encore de Chelsea. Le coach âgé de 41 ans semblait effectivement avoir le profil idéal. Du coup, les dirigeants de l’Olympique de Marseille auraient décidé de passer la vitesse supérieure dans ce dossier. Ce dimanche, le quotidien sportif explique en effet que les parties devraient se rencontrer prochainement. Présent à Monaco à l’occasion du Grand Prix de Formule 1, André Villas-Boas devrait rester quelques jours de plus dans la Principauté.

Ce lundi, la Convention des clubs professionnels débute en effet à Monaco. Un rendez-vous que ne manqueront pas Andoni Zubizarreta mais également Jacques-Henri Eyraud, le président de l’OM. Du coup, L’Equipe avance que les deux dirigeants phocéens devraient s’entretenir avec l’entraîneur portugais mardi ou mercredi, pour faire avancer les négociations. Ces derniers devraient notamment évoquer la question du salaire, le principal concerné étant prêt à le réduire par rapport à ses dernières expériences, comme l’avancent nos confrères. La question du staff pourrait également être abordée. Le dossier devrait donc avancer un peu plus dans les prochains jours !