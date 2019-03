Arrivé à l’OM dans la peau du deuxième transfert le plus cher du club olympien (25 M€, derrière les 29,3 M€ de Payet en 2017), Kevin Strootman avait eu quelques problèmes d’intégration dans le vestiaire marseillais, notamment à cause de son salaire jugé assez élevé par ses partenaires (environ 6 M€ par an). Il est revenu sur cet épisode, dans un entretien accordé à L’Équipe : « Tu es nouveau, tu lis dans certains articles qu’ils ne sont pas contents à cause de ton salaire, ce genre de choses. Peut- être que certains joueurs pensent ainsi. Je sais comment ça marche dans le football. Si vous jouez bien, l’équipe vous accepte. Si vous ne jouez pas bien, tout le monde va essayer de trouver des problèmes, des raisons… »

« À moi de m’appliquer, a poursuivi Strootman. Mes coéquipiers, le coach, le club, la direction me soutiennent, et je veux le leur rendre. Il est important pour moi de parler le français, de le comprendre. Parfois, je fais des erreurs. Pour mon anniversaire (le 13 février), j’ai essayé de faire un discours en français, à la fin, ils m’ont dit : “Bon, maintenant, tu peux nous le faire réellement en français ?” Ils se sont bien moqués ! »