L’histoire de Kevin Strootman à l’Olympique de Marseille n’est pas un long fleuve tranquille. Recruté pour 25 millions d’euros (plus 3 millions de bonus) le 28 août 2018suite à une demande de Rudi Garcia, alors entraîneur des phocéens, le milieu de terrain n’a jamais conquis son monde. Et cette saison n’a pas arrangé ses affaires. Auteur d’une bonne préparation, il a subi le départ de Luiz Gustavo pour Fenerbahçe pour être replacé devant la défense, un poste qu’il n’apprécie pas le plus. Mais les dernières rencontres de l’OM ont donné raison à André Villas-Boas qui a remonté d’un cran un Boubacar Kamara qui donne entière satisfaction.

Mais selon la Provence, et alors que le coach portugais avait affirmé sa volonté de ne pas vouloir laisser partir son élément si ce dernier n’est pas remplacé au mercato hivernal, un club semble vouloir s’attacher les services du Néerlandais. En effet, le PSV Eindhoven qui accueille déjà un olympien, Kostas Mitroglou, semblerait très interessé pour le faire venir. Ce qui pourrait être une aubaine pour les finances de l’OM avec un salaire classé parmi les plus gros du club (500 000 euros bruts par mois). De quoi animer le mercato marseillais cet hiver ?