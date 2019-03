Absent lors des deux derniers matches de l’OM, à cause d’une blessure aux adducteurs, Kevin Strootman pourrait retrouver ce soir le terrain lors de la réception de Saint-Étienne (à 21h). Dans un entretien à L’Équipe, il est revenu sur son transfert de la Roma à Marseille l’été dernier (pour 25 M€), où il a expliqué qu’il est parti de son plein gré : « On peut t’obliger à rejoindre une équipe si tu ne veux pas t’en aller, mais cela ne s’est pas passé comme ça pour moi. L’entraîneur (Rudi Garcia) m’a appelé, il me voulait, m’a transmis un bon feeling avec son discours, la direction aussi, ils me voulaient vraiment. »

« Bien sûr, la Roma a acheté d’autres joueurs pendant ce mercato, a continué le milieu de terrain batave. Mais la Roma ne m’a pas chassé. » Pour rappel, Strootman avait rejoint la Côte d’Azur le 28 août, soit trois jours avant la clôture du mercato estival.