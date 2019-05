Il y a un peu plus de trois ans, l’Olympique de Marseille avait accueilli dans ses rangs un certain Steven Fletcher dans ses rangs, pour tenter de redresser la moribonde saison vécue sous les ordres du contesté Michel. L’attaquant écossais, qui avait passé l’essentiel de sa carrière entre l’Ecosse et l’Angleterre, a découvert, le temps de quelques mois, le contexte marseillais. Mais aussi le style de Benjamin Mendy, le latéral gauche français.

Interrogé par Open Goal, Fletcher , qui évolue désormais à Sheffield Wednesday, a raconté une anecdote concernant son ancien coéquipier. « Quel joueur et quel mec loufoque ! Un jour, il est arrivée à l’entraînement, il portait l’équipement entier du Bayern Munich floqué au nom de Kinglsey Coman et une paire de lunettes. Personne n’a sourcillé, j’étais le seul à me dire « mais est-ce que quelqu’un va lui dire un truc ? » Personne n’a rien dit, j’étais en train de rigoler et je pensais que les autres allaient suivre mais non. Ils ont fait semblant d’applaudir et lui ont serré la main. Franchement, quel mec ! ». Aujourd’hui âgé de 32 ans, Fletcher a visiblement gardé un bon souvenir de Benjamin Mendy !