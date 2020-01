Partout où il est passé, Joey Barton s’est distingué notamment en raison de ses excès de comportement. Passé par l’Olympique de Marseille lors de la saison 2012-2013, l’ex-international anglais a marqué les esprits. Modou Sougou, un de ses anciens coéquipiers à l’OM, se souvient d’un Barton blagueur. Le Sénégalais a livré pour La Provence une anecdote étonnante entre le principal concerné et André-Pierre Gignac.

« Barton aimait bien faire des blagues. Pendant une mise au vert, je ne sais pas ce que Gignac lui avait fait... Mais il l’a mal pris et a pété les plombs. Il s’est rendu à la réception de l’hôtel et a demandé une clé de sa chambre. Il est monté puis a tailladé le matelas, cisaillé les vêtements, cassé les ordinateurs, les iPads, mis du dentifrice partout. Quand Gignac est revenu, il a hurlé. Tout le monde est venu voir. On a bien rigolé ce jour-là. Barton je l’aimais bien, c’est vraiment un gars gentil », a-t-il raconté. Un fait surprenant mais qui n’étonne pas quand on connaît le caractère de l’Anglais.