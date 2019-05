Ce mardi soir, nous apprenions que l’Olympique de Marseille songeait à Gabriel Heinze, actuellement en poste à Velez Sarsfield (Argentine) pour récupérer le poste que devrait abandonner Rudi Garcia. Un intérêt, qui a été confirmé par l’entourage de l’ancien défenseur, qui sonde le marché français selon nos informations.

« L’Olympique de Marseille veut Gabriel Heinze depuis environ quinze jours », a indiqué un porte-parole de Gabriel Heinze à l’agence Telam. Gabriel Heinze a une proposition de prolongation de contrat (le sien se termine en juin) et est pisté par les Newell’s Old Boys, le club où il a débuté et fini sa carrière.