Alors que Florian Thauvin est sur le flanc pendant quelques mois encore et que Dimitri Payet a écopé de 4 matches de suspension, André Villas-Boas a été relancé ce vendredi en conférence de presse sur la possibilité pour l’Olympique de Marseille de recruter un joker. Et pour le Portugais, les choses sont toujours aussi claires.

Il s’est fendu d’une petite boutade pour faire passer son message. « Oui, c’est réglé. Sauf si tu me dis que Cristiano Ronaldo est libre (rires) ! Il reste Ben Arfa, on en a parlé, il y a (Aleksandr) Kokorin aussi, mon ami (il l’a entraîné au Zenit, ndlr), mais il sort de prison. Et même si c’est bien par rapport à Marseille, je ne pense pas qu’il veuille sortir de Russie (il a resigné avec le Zenit à sa sortie de prison, ndlr) », a-t-il lancé.

