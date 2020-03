Alors qu’en raison de la propagation du Covid-19 sur le territoire français, la Ligue 1 a été suspendue par la LFP jusqu’à nouvel ordre, le président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, est s’est ’exprimé au micro d’OMTV. Le grand chef du club phocéen est venu évoquer les mesures prise par le club et parler du programme qui attend les joueurs d’André Villas-Boas ces prochains jours. Il a notamment annoncé que les entraînements allaient se poursuivre, dans l’attente d’informations complémentaires.

« Nous avons décidé pour l’instant de continuer à organiser des séances d’entraînement pour l’équipe professionnelle. Pour l’instant, et sur la semaine qui vient, quatre séances dans la semaine. Nous donnerons des week-ends un peu prolongés aux joueurs pour qu’ils se reposent. Mais pour l’instant, nous continuons les entraînements et revisiteront cette décision en fonction des évolutions de l’épidémie et aussi de ce qui va se passer au niveau européen. Mais pour l’instant, les entraînements sont maintenus, » a-t-il déclaré au micro de son club.