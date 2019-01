Présent lors des 18 premiers matches de l’Olympique de Marseille en Ligue 1 cette saison, Dimitri Payet n’a pas joué la moindre minute mercredi soir lors de la défaite des siens contre Saint-Etienne (1-2). Une décision que Rudi Garcia avait ensuite justifiée comme étant un choix tactique. Malgré des performances pas très convaincantes dernièrement, le capitaine phocéen avait expliqué qu’il ne partirait pas cet hiver, malgré des intérêts de clubs chinois notamment.

Et après le Dalian Yifang, c’est un autre club chinois qui pourrait tenter de s’attacher les services du milieu français ! D’après les dernières informations de Sky Sports, le Shanghai SIPG voudrait recruter Dimitri Payet. Le média britannique avance que la formation chinoise a vu son offre de 35M£ (environ 40 millions d’euros) être refusée par West Ham pour Marko Arnautovic, et celle-ci se serait donc tournée vers le joueur de l’OM. Reste désormais à convaincre le principal concerné et la direction olympienne.